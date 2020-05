Hulk exalta Jesualdo, do Santos: “Tudo é mais fácil com ele”

Em 2008, o técnico Jesualdo Ferreira sugeriu ao Porto a contratação de Hulk. O clube de Portugal acatou e investiu 5,5 milhões de euros para tirá-lo do Verdy Tokyo, do Japão. E a aposta de risco deu certo.

Questionado por parte da imprensa e da torcida na chegada à Europa, Hulk levantou várias taças e acabou vendido por 60 milhões de euros (R$ 153 mi, à época) ao Zenit, da Rússia, em 2012. Foi a transação mais cara envolvendo os dois países e a quinta maior da história àquela altura.

Destaque do Shanghai SIPG, da China, Hulk nunca esqueceu a porta aberta na Europa por Jesualdo e fala com muito carinho do atual treinador do Santos.

“Sempre tive uma boa relação com o Jesualdo. Apostou muito em mim. Quando eu cheguei em Portugal a imprensa pressionava muito porque vim do futebol japonês e investimento foi alto. Todos questionavam se eu conseguiria jogar na Europa e ele me apoiou, me incentivou, me ajudou, e foi muito importante na minha chegada, no meu crescimento. Não é só um grande treinador, é um grande professor. Me ensinou muito taticamente e desde então tenho ótima relação com o mister Jesualdo. Aproveito mais uma vez para agradecer por tudo que me ensinou, pela confiança que me deu e por me ajudar na chegada ao futebol europeu. Sou muito grato a ele”, disse Hulk, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Hulk ainda falou dos motivos para ex-comandados de Jesualdo fazerem questão de elogiar o português.

“É um pouco de tudo. Aspecto tático, técnico, e como pessoa também. Pode ser um grande treinador, mas sem um bom diálogo com o elenco é complicado. Jesualdo sempre teve o jogador do seu lado. É uma grande pessoa, que transmite experiência para os mais jovens, transmite sabedoria e sabe cativar os jogadores e tirar o máximo de cada um”, afirmou.

“A gente fala coisas boas dele porque é o que temos para falar. Sempre naquela tranquilidade dele, com toda a experiência, educação de se expressar e cobrar. Tudo é mais fácil com ele. É normal que os jogadores que trabalharam com ele falem bem. Jesualdo é um grande professor, educa muito o jogador dentro de campo. Aconteceu comigo, nossa relação é espetacular. São momentos especiais quando encontro, dou um abraço, a gente mata a saudade, conversa”, completou.

Hulk só jogou duas vezes pelo elenco profissional do Vitória antes de ir para o Japão. Ele conhece pouco do futebol no Brasil, mas aposta no sucesso de Jesualdo Ferreira no Peixe.

“Para falar do futebol brasileiro eu tenho pouca experiência. Saí cedo do Brasil. Em termos de qualidade e experiência como treinador, Jesualdo tem tudo para dar certo como aconteceu e acontece com Jorge Jesus no Flamengo. Jesualdo é um grande treinador, ganhou tudo no Porto. Se ele conseguir implantar o esquema que gosta, com a forma dele de jogar, terá grande sucesso, com certeza. Eu estarei torcendo. Ele merece todo o sucesso do mundo”, concluiu.

Hulk tem 33 anos e está no Shanghai desde 2016. A equipe vai enfrentar a seleção da China em jogo-treino nesta quinta-feira. O início da liga no país está previsto para 27 de junho.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com