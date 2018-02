Histórico contra o Palmeiras motiva Copete em novo clássico no Santos

Copete é um bom coadjuvante no Santos. Aplicado taticamente, incansável na marcação e dono de algumas assistências de vez em quando. Em clássicos, porém, o poder de decisão do colombiano aumenta. E no domingo, às 17h, o Peixe enfrentará o Palmeiras na arena do rival.

Em quatro jogos, Copete nunca perdeu para o Palmeiras. Foram três empates e uma vitória desde junho de 2016, com um gol marcado. O retrospecto geral em clássicos também é bom: sete vitórias, um empate e quatro derrotas, com seis gols feitos.

Com o discurso sóbrio de sempre, Copete não chama a responsabilidade e prefere pensar na força coletiva do alvinegro em busca de nova vitória no estádio do rival.

”Sabemos que será um jogo muito difícil. O time deles é bom e venceu todas as partidas no ano, mas nossa equipe também é bastante forte e estamos confiantes. Ano passado, fomos ao estádio deles e voltamos com os três pontos. Será complicado, mas temos condições de repetir isso”, diz Copete.

Copete ainda não fez gol nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Paulista, mas, ao lado de Vecchio, é o lider de assistências do Santos, com passes para Arthur Gomes e Eduardo Sasha marcarem.