“Herói”, Jean Mota valoriza empate do Santos com o Ceará após sufoco

Jean Mota foi o herói inesperado do Santos no empate em 1 a 1 com o Ceará na noite desta quarta-feira, em Fortaleza. O gol no fim da partida tirou o Peixe da zona do rebaixamento.

Quando o alvinegro parecia não ter mais forças para reagir, Alison cruzou da intermediária e Jean, empurrou para o fundo das redes. O empate foi comemorado.

“Sabíamos que o jogo seria difícil, vinham embalados e confiantes. Sofremos, saímos atrás, mas com muita luta buscamos o resultado. É importante o ponto fora de casa. Queríamos a vitória para sair de vez, mas pelas circunstâncias, é um ponto importante”, disse Jean Mota.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Atlético-MG no domingo, às 11h (de Brasília), no Estádio Independência, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.