Há 23 anos, Careca teve despedida melancólica no Santos

Há 23 anos, no dia 4 de junho de 1997, o atacante Careca teve despedida melancólica no Santos, mesmo com a vitória por 4 a 0 sobre o Palmeiras, na Vila Belmiro.

O artilheiro fez um dos gols, mas viu apenas 2.471 presentes no estádio. Peixe e Verdão se despediram do Campeonato Paulista sem chance de título.

Careca, aos 37 anos, estava no fim de sua vencedora carreira. Ele, Alexandre, Caíco e Alessandro fizeram os gols do Alvinegro dirigido por Vanderlei Luxemburgo à época.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com