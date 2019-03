Gustavo Henrique sente problema na coxa esquerda e vira dúvida no Santos

Gustavo Henrique sentiu um problema no posterior da coxa esquerda e foi substituído aos 36 minutos do primeiro tempo na partida entre Red Bull e Santos, nesta terça-feira, no Moisés Lucarelli, pela volta das quartas de final do Campeonato Paulista.

Depois da “fisgada”, o zagueiro foi substituído por Luiz Felipe e já iniciou tratamento com gelo. Ele saiu lentamente para o vestiário na ida ao intervalo.

Gustavo passará por exame de imagem nesta quarta para saber se há lesão. Se o titular se tornar desfalque, Luiz Felipe estará à disposição para a semifinal – o adversário ainda será definido.

Três retornos são certos para o fim de semana – Cueva, Derlis e Soteldo, convocados para Peru, Paraguai e Venezuela, respectivamente, serão opções para Jorge Sampaoli.