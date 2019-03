Gustavo Henrique relata febre e diz que deu chance para jovem do Santos

Gustavo Henrique foi substituído aos 26 minutos do segundo tempo da vitória do Santos por 4 a 0 sobre o América-RN na noite desta quinta-feira, no Pacaembu, pela segunda fase da Copa do Brasil. O substituto foi o estreante Wagner Leonardo.

Gustavo relata febre horas antes da bola rolar e o desejo de oferecer a oportunidade a um dos jovens no banco de reservas. Além de Wagner, Kaique Rocha estava à disposição de Jorge Sampaoli.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Ontem eu tive muita febre, hoje também. Eu estava exausto, terminei primeiro tempo cansado. Quando fizemos 3 a 0, lembrei dos meninos lá fora, que não estrearam ainda e quis dar a oportunidade de um deles jogar um pouco. Não foi nada de mais, estou 100%”, disse Gustavo.

Aos 19 anos, Wagner Leonardo comemorou a estreia. Ele era capitão da equipe sub-20 e tem agradado a Sampaoli nos treinamentos.

“Jogar ao lado desses grandes jogadores fica mais fácil. Espero dar muitas alegrias para a nação santista. O Rodrygo é um grande jogador e vem me dando confiança nos treinamentos. Jogar ao lado dele é mais fácil ainda”, afirmou Wagner ao SporTV.