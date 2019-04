Gustavo Henrique reclama de “árbitro rígido” após expulsão pelo Santos

Gustavo Henrique reclamou da rigidez do árbitro Paulo Roberto Alves Júnior na expulsão durante a derrota do Santos por 1 a 0 para o Atlético-GO, em Goiânia, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O zagueiro recebeu o cartão amarelo no primeiro tempo, por reclamação. E aos seis da etapa final, agarrou Pedro Raul em contra-ataque e foi expulso.

“O árbitro foi rígido. Todo mundo conversa com a arbitragem… Difícil falar. Ele me deu amarelo porque saí do meu setor para falar com ele. Fui conversar educadamente com ele, mas recebi o amarelo”, disse Gustavo, à Globo.

O Peixe precisará de uma vitória simples para levar aos pênaltis ou dois gols de vantagem para avançar na próxima quinta, na Vila Belmiro.