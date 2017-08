Gustavo Henrique e Nilmar são descartados por Levir contra o Flu

Não será na próxima segunda-feira que Gustavo Henrique e Nilmar entrarão em campo com a camisa do Santos em 2017. Após a vitória sobre o Atlético-PR na Libertadores, o técnico Levir Culpi descartou a possibilidade de contar com a dupla no duelo contra o Fluminense, no Pacaembu, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na visão do comandante, os dois ainda não estão 100% fisicamente para encararem uma partida oficial. O zagueiro está recuperado de rompimento do ligamento do joelho e vem treinando normalmente com o grupo após ficar 10 meses afastado. Já o atacante não disputa um jogo desde maio do ano passado.

“Não há nenhuma chance de Nilmar e Gustavo Henrique jogarem contra o Fluminense. Os dois estão em processo final de recuperação. Só entrarão em campo quando estiverem 100%. Não vamos queimar o filme deles”, explicou o comandante em entrevista coletiva.

O elenco santista volta aos treinos na tarde desta sexta-feira, quando inicia os trabalhos para o embate contra o Flu. Com 35 pontos, o Peixe é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Corinthians e Grêmio.