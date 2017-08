Gustavo Henrique e Cittadini devem ser titulares do Santos contra o Flu

O Santos terá novidades importantes para encarar o Fluminense, nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No treino deste domingo, o último antes da partida, o técnico Levir Culpi escalou Léo Cittadini e Gustavo Henrique entre os titulares.

O meia entra na vaga de Yuri, que foi mal na vitória sobre o Atlético-PR, na última quinta-feira, pela Libertadores. Já o defensor deve começar jogando na vaga de David Braz, poupado por conta de desgaste físico. Gustavo Henrique foi relacionado pela primeira vez após ficar 11 meses de ausência. Em setembro de 2016, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e passou por um cirurgia.

Além disso, Levir Culpi promoveu as entradas de Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández nas vagas dos também poupados Bruno Henrique e Jonathan Copete.

Sendo assim, o Peixe deve ir a campo nesta segunda com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Alison, Léo Cittadini e Lucas Lima; Vladimir Hernández, Thiago Ribeiro e Ricardo Oliveira.