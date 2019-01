Gustavo Henrique diz que Sampaoli pede para zagueiros do Santos correrem risco

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, quer que os zagueiros assumam o risco de sair jogando com qualidade. A ideia é que os defensores se sintam à vontade para participar da construção ofensiva.

“Pelo que eu senti no primeiro jogo, precisamos ter mais coragem para sair para propor o jogo, temos que ter paciência para furar bloqueio, girar para um lado e para o outro, chamar o adversário para sair da pressão. É o mais diferente dele, ficar com a bola, com paciência, e os zagueiros precisam aparecer para jogar, com personalidade. E se errar, ele fala que não tem problema. Não vamos brincar, fazer graça, mas temos que arriscar sair”, disse Gustavo Henrique, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Depois de priorizar o sistema ofensivo nos primeiros dias de pré-temporada, Sampaoli tem dado uma atenção especial à defesa nesta semana.

“Primeiramente ele preza pela posse. Quanto mais teremos a bola, menor a chance do adversário fazer o gol. Trabalhou muito o sistema defensivo nessa semana, algo que não tinha feito. Estava mais no rondo e pressão rápida. Agora priorizou um pouco mais a defesa. A gente vai conversando e entrosamento vai ajudando a sofrer menos gols”, completou.

Depois do empate em 1 a 1 no amistoso com o Corinthians, o Santos estreia oficialmente neste sábado, diante da Ferroviária, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

