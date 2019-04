Gustavo Henrique diz que ainda não foi procurado pelo Santos para renovar

Gustavo Henrique ainda não foi procurado pelo Santos para renovar o contrato – o vínculo atual do zagueiro vai até 31 de janeiro de 2020.

Em entrevista na última terça-feira, o presidente José Carlos Peres falou sobre ter uma reunião na semana passada. Até agora, nenhuma proposta foi feita ao defensor.

“As conversas continuam as mesmas. Não fui procurado para a renovação ainda. Estou focado e feliz no clube. É um clube que eu torço de coração. Estou tranquilo. É minha prioridade no Brasil e espero que seja definido o mais rápido possível”, disse o zagueiro de 26 anos, em entrevista coletiva.

Procurado pela Gazeta Esportiva, o empresário de Gustavo Henrique, Fernando Cesar, optou por não comentar o assunto:

“Desculpe-me, mas desta vez não vou fazer nenhum comentário sobre nada”, afirmou.

Pelo menos três grandes clubes da Série A monitoram a situação de Gustavo: Corinthians, Flamengo e São Paulo. O Menino da Vila, porém, não pensa em sair. Ele está longe de receber os maiores salário do elenco, mesmo sendo titular absoluto com Jorge Sampaoli.

