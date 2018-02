Gustavo Henrique deve ter sequência inédita desde 2016 no Santos

Recuperado de cirurgias no joelho esquerdo, Gustavo Henrique deve ter sequência inédita desde setembro de 2016 no Santos. O zagueiro é provável titular pela segunda vez consecutiva diante do São Caetano, quarta-feira, na Vila Belmiro. Dois jogos em sequência podem parecer pouco, mas não ocorre desde as partidas contra Santa Cruz e Vasco, há mais de 500 dias.

Depois de voltar a jogar em empate por 2 a 2 com a Ferroviária, Gustavo deve ser mais uma vez o substituto de Luiz Felipe, que se recupera de edema muscular na coxa esquerda. David Braz será seu companheiro.

Após a cirurgia em 2016, Gustavo Henrique foi titular diante do Fluminense e entrou no segundo tempo do clássico contra o Corinthians na última edição do Campeonato Brasileiro, entre agosto e setembro. O defensor voltou a sentir dores e passou por uma artroscopia em outubro.

Revelado nas categorias de base do Peixe, Gustavo Henrique possui histórico de cirurgias. O departamento médico do Santos adotou cautela e só liberou o zagueiro neste ano após ter a certeza da estabilidade nos ligamentos dos joelhos.