Gustavo Henrique comemora Santos na Vila Belmiro: “Adversário sente”

Gustavo Henrique está animado com o retorno do Santos para a Vila Belmiro. Sem o zagueiro, suspenso, o Peixe enfrentará o Atlético-GO nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, na reinauguração do estádio.

A Vila passou por melhorias estruturais e estéticas. O Menino da Vila acredita que atuar em Santos é um trunfo neste momento.

“Mais um jogo difícil, onde vamos precisar do meu torcedor nos incentivando. Faço até um apelo, porque torcida ajuda muito. Estádio lotado é um incentivo. Espero que a sorte esteja do nosso lado e que a gente tenha competência”, disse Gustavo, em entrevista coletiva.

“A gente estava se desgastando bastante indo para o interior e para São Paulo. Jogando aqui a gente tem mais tempo com a família e mais tempo para descansar. Sabemos o quanto o adversário sente jogando na Vila Belmiro”, completou.

Sem Gustavo Henrique, expulso na derrota por 1 a 0 em Goiânia, a defesa deve ser composta por Felipe Aguilar e Lucas Veríssimo. O Peixe precisa de dois gols de diferença para avançar de forma direta. Vitória simples levaria a decisão para os pênaltis.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com