Gustavo Henrique comemora atuação em “teste de verdade” no Santos

Gustavo Henrique jogou por 80 minutos em vitória do Santos por 2 a 0 no jogo-treino desta terça-feira contra o Água Santa, no CT Rei Pelé. O zagueiro se mostrou recuperado de cirurgia no joelho esquerdo e pode ser inscrito no Campeonato Paulista.

Gustavo ficou feliz com a atuação e por suportar o teste. A partida, em diversos momentos, não pareceu amistosa, contando com divididas fortes e discussões com a arbitragem.

“É uma oportunidade boa de mostrar alguma coisa em jogo mesmo. É para valer, não tem bola perdida, todos botam o pé de verdade nas jogadas. É uma oportunidade boa para mim e para quem não tem jogado para mostrar o trabalho. Eu venho treinando firme, me dedicando cada vez mais. Graças a Deus pude atuar o jogo todo. O mais importante é que ganhei ritmo de jogo para estar à disposição o mais rápido possível”, disse o defensor.

O Menino da Vila enfrenta a concorrência de seis zagueiros: Lucas Veríssimo, David Braz, Luiz Felipe, Cleber Reis, Robson Bambu e Matheus Guedes. O Santos tem quatro vagas para a lista de inscritos no Campeonato Paulista: duas delas estão reservadas para Gabigol e Vitor Bueno.