Guilherme Nunes recusa empréstimo em busca de “volta por cima” no Santos

Guilherme Nunes espera dar a “volta por cima” no Santos em breve. O volante iniciou a temporada entre os profissionais, mas foi “rebaixado” ao time B pelo técnico Jesualdo Ferreira.

O meio-campista revelado na base do Peixe teve chance de ser emprestado, mas optou por permanecer em busca da retomada do espaço no elenco.

Guilherme estava feliz pelas atividades com Jesualdo e chegou até a ser testado como lateral-esquerdo, deficiência do plantel. A ida ao Santos B em janeiro o pegou de surpresa.

Guilherme Nunes tem recebido elogios do técnico do time B e auxiliar de Jesualdo Ferreira, António Oliveira. Não houve, porém, qualquer conversa pela promoção.

Guilherme foi emprestado ao Paraná no segundo semestre de 2019, mas não atuou. O contrato termina em 29 de abril de 2023.

