Guilherme diz que é “área-a-área” e prevê 2019 melhor no Santos

A temporada de Guilherme Nunes começou acima de suas expectativas e terminou com gosto de quero mais. Depois de se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o volante foi promovido ao elenco profissional do Santos – e só atuou quatro vezes na temporada.

Guilherme estreou como profissional no clássico contra o São Paulo, em fevereiro, ainda sob o comando de Jair Ventura. Com Cuca, porém, o meio-campista só entrou em campo uma vez, e por 10 minutos diante do América-MG antes de sentir contusão no quadril.

Agora, Gui Nunes tem a chance de terminar 2018 com boa impressão para o torcedor. Ele deve ser titular do Peixe diante do Sport no domingo, na Ilha do Recife, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro está classificado para a Copa Sul-Americana e só cumpre tabela.

“Quem não vem jogando treina muito forte em busca de oportunidade. Ano praticamente acabou e todos querem fazer pré-temporada depois de um ano não tão bom para a gente. Vamos trabalhar para almejar grandes coisas para ano que vem”, disse Guilherme, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

“Posso tirar como aprendizado. Primeiro ano como profissional, com Jair tive oportunidades, pude mostrar o pouco do meu futebol, e no final do ano acabei não jogando muito. Tive oportunidade com Cuca e aconteci que saí machucado. Mas tiro como aprendizado, aprendi muito e que vou levar as coisas boas para que 2019 seja um ótimo ano e que possamos conquistar grandes títulos”, emendou.

Guilherme se apresenta para o torcedor e se classifica com um meio-campista área-a-área, expressão de origem europeia para aquele que marca e ataca.

“Na base eu fiz muitas posições como zagueiro, lateral, volante que ficava e saia mais. Não tenho preferência, treinador que chegar e precisar que eu fique ou saia mais, eu me sinto bem no meio. Não tenho preferência. Tenho boa marcação e boa chegada na área. Sou volante área-a-área, não tenho essa preferência”, explicou.

Com 2018 de lições, Guilherme acredita que a próxima pré-temporada com o restante do elenco pode ser decisiva para se firmar no Santos.

“Respeito a opinião dele (do Cuca) e 2018 já passou, apago para que 2019 possamos fazer um bom ano, inclusive com eu jogando”, afirmou.

“Aprendizado é no dia a dia. Neste ano tivemos fases boas e ruins, então querendo ou não tudo é novo para mim, primeiro ano de profissional. Aprendi muito nos treinos com Jair, Cuca e companheiros. Não tive pré-temporada, estava na Copinha e subi, então espero fazer boa pré-temporada para que eu possa apresentar mais meu futebol para o novo técnico e, tendo oportunidade, me firmar em 2019”, concluiu.