Guedes reencontra 1ª vítima no Santos e pede atenção com ataque do Galo

Em 44 jogos jogos com a camisa do Santos, Daniel Guedes marcou apenas um gol, porém, ele foi inesquecível. Em uma partida complicada contra o Atlético-MG no estádio Independência, no dia 12 de julho, no primeiro turno do Brasileirão, o lateral-direito cobrou falta com perfeição, nos acréscimos, e garantiu o triunfo do Peixe por 1 a 0.

E neste sábado, às 17h (de Brasília), o jovem de 23 anos reencontrará sua primeiro (e única) vítima, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

“Eu lembro que foi um jogo difícil, muito complicado. O time do Atlético é muito bom e bastante ofensivo. Lembro que bem no final do jogo eu fui feliz em uma cobrança de falta e acabamos saindo com a vitória. Foi algo marcante para mim, passou um filme pela cabeça”, disse Guedes ao site oficial do Peixe.

Com 53 pontos, seis a menos que o primeiro colocado, Corinthians, o elenco do Peixe segue sonhando com a conquista do título. Ciente da importância de vencer o time mineiro na próxima rodada, Guedes ressalta os cuidados que o Peixe precisa ter para conquistar mais um resultado positivo diante deste tradicional adversário.

“Precisamos nos defender bem, entrar ligados do começo ao fim. O Atlético tem jogadores bons, como Robinho e Fred, que em uma bola só decidem o jogo. Temos que entrar concentrados para fazer uma boa partida e conquistar a vitória, que para nós é fundamental. Temos chances na competição e precisamos fazer a nossa parte. Vamos impor nosso ritmo de jogo”, concluiu o santista.