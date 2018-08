Gringos voltam, e trio terá semana especial antes do Santos enfrentar o Sport

Depois de não saírem do banco de reservas na derrota do Santos por 3 a 1 para o Atlético-MG neste domingo, no Estádio Independência, Bryan Ruiz e Derlis González voltarão para a Baixada Santista ainda hoje.

A dupla se juntará a Carlos Sánchez, preservado em Belo Horizonte por conta do desgaste físico. Como não estão inscritos na Copa do Brasil, os estrangeiros terão semana especial de preparação antes da partida contra o Sport, sábado, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Eduardo Sasha também trabalhará com o trio. O atacante está em fase final de recuperação de lesão muscular na coxa esquerda e ainda não reunirá condições de enfrentar o Cruzeiro, quarta-feira, no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, a Raposa venceu por 1 a 0 na Vila Belmiro e obteve a vantagem do empate para avançar.