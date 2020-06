Gratidão faz Santos ter “negociação fácil” com Anderson Ceará

Anderson Ceará é um dos destaques das categorias de base do Santos e possui contrato de apenas mais um ano. Mesmo assim, o Peixe não deve ter dificuldade para renovar.

Ceará é grato ao Alvinegro. O presidente José Carlos Peres apostou no meia em 2018. Ele havia saído e treinava pelo PSV, da Holanda, quando acertou a permanência.

Os representantes não têm pressa e acreditam em acerto rápido em breve.

“Ceará tem muito respeito ao Santos. Então temos que esperar tudo isso acabar. A renovação não será um problema. O clube acredita nele, ele vai vingar. Agora é tempo ao tempo”, disse o empresário Alexis Malavolta, à Gazeta Esportiva.

Anderson Ceará foi relacionado para jogos do Campeonato Paulista antes da paralisação por conta do novo coronavírus e deve ganhar oportunidades com o técnico Jesualdo Ferreira no segundo semestre. Ele tem 21 anos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com