Gramado da Vila ganha novo desenho, mas estará ‘normal’ no clássico

Nesta terça-feira uma imagem mostrando um desenho diferente no gramado da Vila Belmiro assustou parte da torcida do Santos nas redes sociais. A mudança, que apresentou umas curvas no campo, será apenas temporária.

Segundo os responsáveis pela manutenção do campo, a alteração aconteceu por causa de uma mudança no sentido do corte. Esse é trabalho é feito para que a grama não fique amarelada, o que ocorre quando o corte é feito sempre para o mesmo lado.

O gerente de patrimônio do Santos, Alexandre Librandi, garante que o gramado da Vila estará com o desenho ‘normal’ para o clássico contra o Corinthians, no próximo dia 10, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“É somente uma troca do sentido do corte por orientação do agrônomo responsável. Como temos um período sem jogos, fizeram um novo desenho para mudança do lado de corte. Na próxima partida, teremos o corte tradicional”, explicou.