Gomes celebra gol da virada sobre o Flamengo na Ilha do Urubu

De maneira antecipada, o Santos se classificou à fase de grupos da edição de 2018 da Copa Libertadores na tarde deste domingo. O jovem atacante Arthur Gomes, autor do gol da vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, tratou de celebrar o feito na Ilha do Urubu.

Lucas Paquetá chegou a inaugurar o marcador para o time rubro-negro, mas o Santos empatou com Bruno Henrique ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, Arthur Gomes, colocado no lugar de Copete, limpou a marcação pela esquerda e finalizou diante de um vulnerável Alex Muralha.

“Cara, meu futebol é isso: eu procuro definir. Meu futebol é o drible e procuro definir o mais rápido”, resumiu Arthur Gomes em entrevista ao Sportv. “Graças a Deus, fui abençoado com o gol. Quero dar parabéns para toda a equipe”, completou, grato a seu treinador.

“O Elano acredita em mim. Então, agradeço pela oportunidade. Eu também acredito muito em mim e sei que posso ajudar o time quando entro”, disse Gomes, ainda sem pensar na Copa Libertadores 2018. “Caminho um passo de cada vez. Então, vamos terminar esse ano da melhor forma”, declarou.

No Rio de janeiro, o técnico Elano perdeu um jogador para o confronto com o Avaí, uma vez que o meio-campista Alison acabou advertido com o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, ele conta com o retorno do zagueiro Lucas Veríssimo, livre de suspensão.

Com a vitória sobre o Flamengo, o Santos chegou aos 62 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro. Atual terceiro colocado, o time ainda pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, que tem 60 e pega o Botafogo às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, no Palestra Itália.

Em sua despedida do Campeonato Brasileiro, o Santos enfrenta o Avaí, na Vila Belmiro. Como todos os jogos da última rodada, o duelo está marcado para as 17 horas de domingo. O time catarinense ainda luta para escapar do rebaixamento à Série B do torneio nacional.