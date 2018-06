Goleada do Santos teve discurso emocionado de Ferraz: “Tem que respeitar a gente”

Antes da goleada do Santos por 5 a 2 sobre o Vitória, no último domingo, na Vila Belmiro, Victor Ferraz comandou a roda do elenco nos minutos que antecederam a entrada no gramado. O lateral-direito, evangélico, usou a palavra de Deus para motivar os jogadores.

Ferraz falou que era momento de um novo começo no Peixe e que ele crê que é possível o elenco, desprestigiado e pressionado por protestos, brigar por título. O camisa 4 ainda falou que a vitória daria confiança ao time antes do clássico contra o Corinthians, quarta-feira, às 21h (de Brasília), na arena do rival, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Eles têm que vir na Vila Belmiro e comemorar quando perdem por 2 a 0 porque poderia ser 5. Fora de casa, eles têm que respeitar a gente e ter medo de atacar porque nosso contra-ataque é embaçado”, disse o lateral.

Em uma das melhores atuações na temporada, o Santos venceu, saiu da zona do rebaixamento e agora ocupa a 15ª colocação. Veja o vídeo abaixo.