Garçom do Santos no ano, Lucas Lima sonha com gols: “É importante”

Após altos e baixos na última temporada, Lucas Lima parece ter encontrado uma regularidade neste ano. Sofrendo menos com lesões, o camisa 10 tem se destacado no Santos e já distribuiu 13 assistências, sendo o melhor do Peixe no quesito em 2017.

Porém, apesar da boa fase, o meia não tem conseguido balançar muito as redes. Em 25 jogos disputados no ano, Lucas Lima fez apenas dois gols. Mas depender da vontade do santista, esse número irá aumentar no próximo domingo, quando o alvinegro encara o Vasco, às 16h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Vou fazer o meu máximo. Dar assistências é a minha principal característica e esse ano tem dado bastante certo. Mas espero fazer um golzinho também, que é importante para mim”, disse o meia, que já superou o número de passes para gol de 2016, quando deu 10 assistências.

Suspenso contra o Atlético-MG após levar o terceiro cartão amarelo diante do São Paulo, no último domingo, Lucas Lima treinou a semana toda no CT Rei Pelé e comemorou os dias de ‘folga’.

“Minha confiança é a melhor possível, eu sempre senti confiança aqui. Estou feliz pela última vitória do time, mostramos a força da equipe. Aproveitei a semana fora do jogo para descansar bastante e aprimorar a forma física. Agora quero voltar com tudo e ajudar meus companheiros a conseguir mais uma vitória fora. Estou concentrado e quero voltar a fazer o que amo, que é jogar”, concluiu.