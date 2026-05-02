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Gabriel Brazão leva terceiro amarelo e desfalca Santos contra o Bragantino

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(Foto: Divulgação / Santos)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 02/05/2026 às 19:24

O Santos terá um desfalque importante na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Gabriel Brazão recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras, neste sábado, no Allianz Parque, e está suspenso para o duelo diante do Red Bull Bragantino.

Gabriel Brazão foi advertido aos 32 minutos do primeiro tempo. Após um tiro de meta, o goleiro demorou para fazer a cobrança, e o árbitro Raphael Claus interpretou a ação como cera, aplicando o cartão. Como estava pendurado, o arqueiro terá de cumprir suspensão automática.

Dessa forma, Brazão não estará à disposição para a partida contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, na Vila Belmiro. Com isso, Diógenes deve ganhar nova oportunidade como titular no gol alvinegro.

Situação da tabela

Com a vitória parcial sobre o Palmeiras, o Santos deixa a zona de rebaixamento neste momento. O Alvinegro Praiano sobe para a 11ª posição, com 17 pontos, três a mais que o Internacional, primeiro time dentro do Z4.

Próximos jogos do Santos

  • Deportivo Recoleta x Santos (4ª rodada da Sul-Americana)
  • Data e hora: 05/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.
  • Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Brasileirão)
  • Data e hora: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).

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