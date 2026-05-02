Gabriel Brazão leva terceiro amarelo e desfalca Santos contra o Bragantino

O Santos terá um desfalque importante na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Gabriel Brazão recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras, neste sábado, no Allianz Parque, e está suspenso para o duelo diante do Red Bull Bragantino.

INTERVALO NO CLÁSSICO! ⚪⚫ Com gol de Rollheiser, Santos vai vencendo o Palmeiras por 1 a 0. pic.twitter.com/gix7Tk11ID — Santos FC (@SantosFC) May 2, 2026

Gabriel Brazão foi advertido aos 32 minutos do primeiro tempo. Após um tiro de meta, o goleiro demorou para fazer a cobrança, e o árbitro Raphael Claus interpretou a ação como cera, aplicando o cartão. Como estava pendurado, o arqueiro terá de cumprir suspensão automática.

Dessa forma, Brazão não estará à disposição para a partida contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, na Vila Belmiro. Com isso, Diógenes deve ganhar nova oportunidade como titular no gol alvinegro.

Situação da tabela

Com a vitória parcial sobre o Palmeiras, o Santos deixa a zona de rebaixamento neste momento. O Alvinegro Praiano sobe para a 11ª posição, com 17 pontos, três a mais que o Internacional, primeiro time dentro do Z4.

Próximos jogos do Santos

Deportivo Recoleta x Santos (4ª rodada da Sul-Americana)

Data e hora: 05/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Brasileirão)

Data e hora: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).

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