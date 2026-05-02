Gabriel Brazão leva terceiro amarelo e desfalca Santos contra o Bragantino

O Santos terá um desfalque importante na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Gabriel Brazão recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras, neste sábado, no Allianz Parque, e está suspenso para o duelo diante do Red Bull Bragantino.
INTERVALO NO CLÁSSICO! ⚪⚫
Com gol de Rollheiser, Santos vai vencendo o Palmeiras por 1 a 0. pic.twitter.com/gix7Tk11ID
— Santos FC (@SantosFC) May 2, 2026
Gabriel Brazão foi advertido aos 32 minutos do primeiro tempo. Após um tiro de meta, o goleiro demorou para fazer a cobrança, e o árbitro Raphael Claus interpretou a ação como cera, aplicando o cartão. Como estava pendurado, o arqueiro terá de cumprir suspensão automática.
Dessa forma, Brazão não estará à disposição para a partida contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, na Vila Belmiro. Com isso, Diógenes deve ganhar nova oportunidade como titular no gol alvinegro.
Situação da tabela
Com a vitória parcial sobre o Palmeiras, o Santos deixa a zona de rebaixamento neste momento. O Alvinegro Praiano sobe para a 11ª posição, com 17 pontos, três a mais que o Internacional, primeiro time dentro do Z4.
Próximos jogos do Santos
- Deportivo Recoleta x Santos (4ª rodada da Sul-Americana)
- Data e hora: 05/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.
- Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Brasileirão)
- Data e hora: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp