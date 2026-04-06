Gabigol segue plano de recuperação e vira baixa para o Santos na Sula

Gabigol está fora da estreia do Santos na Sul-Americana. Apesar de ter atuado diante do Flamengo neste domingo, o atacante dará seguimento ao cronograma de recuperação de uma tendinite do adutor da coxa direita, elaborado pela comissão técnica, e não estará disponível para a partida contra o Deportivo Cuenca.

Nesta segunda-feira, Gabigol fará sua última sessão de PRP para finalizar o tratamento da lesão e volta aos treinos no CT Rei Pelé na quarta, dia da estreia no torneio continental.

Além do atacante, Neymar e Gabriel Menino também são baixas para o Santos. O volante sofreu uma lesão muscular de grau dois e deve retornar em três semanas. Já o camisa 10 será poupado para realizar trabalhos específicos pensando na maratona até a pausa para a Copa do Mundo.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Santos