Gabigol recebe surpresa e fala em ter o rosto no muro do Santos

Gabigol concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé, na reapresentação do elenco do Santos após a vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense no último sábado, na Vila Belmiro. E o artilheiro do Campeonato Brasileiro recebeu uma surpresa.

Na parte final da conversa com os jornalistas, o camisa 10 foi surpreendido pela chegada de Renato, Alison e Victor Ferraz para a entrega de uma placa em homenagem ao gol 12.500 da história do Peixe.

Gabriel Barbosa comentou o feito e falou da vontade em ter o rosto estampado no muro do CT Rei Pelé.

“Muito feliz. É uma marca muito grande para o Santos, time onde eu comecei a jogar, onde só tem coisas boas a falar. Agradeço ao estafe, aos jogadores por virem, ao presidente pela placa e a Deus pelo momento e por esse gol. Que eu receba outras placas e quem sabe meu rostinho no muro também”, disse Gabigol.

“Minha mãe ama placa. Ela vai ficar louca hoje”, completou.

O gol de número 12 mil do Santos também foi de Gabriel, em 2014, na goleada de 5 a 1 sobre o Botafogo, pelo Campeonato Paulista.