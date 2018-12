Gabigol pronto para entrar em um seleto grupo de artilheiros

Com 18 gols, Gabriel, o Gabigol, atacante do Santos, não deverá ter problemas para confirmar a artilharia do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, seus perseguidores mais diretos, Ricardo Oliveira, do Atlético-MG, e Pablo, do Atlético-PR, têm 12 gols cada. Assim, o artilheiro santista vai entrar para um seleto grupo de craques que fizeram história na competição principal de clubes do país.

O Santos não tem o artilheiro da competição desde 2015. O último foi Ricardo Oliveira, hoje rival de Gabigol.

Fred, hoje no Cruzeiro, foi artilheiro pelo Atlético-MG em 2016, sendo o artilheiro pela terceira vez e se juntando a um seleto grupo. Dadá foi artilheiro pelo mesmo Galo de Fred nos anos de 1971 e 1972, repetindo o feito em 1976, dessa vez defendendo o Inter. Já Túlio conseguiu o feito em 1989 pelo Goiás e depois, em 1994 e 1995 foi artilheiro com as cores do Botafogo.

Já o artilheiro com mais gols em uma mesma edição foi Washington, que em 2004 anotou 34 gols pelo Atlético-PR.

Abaixo a relação de todos os artilheiros do Campeonato Brasileiro e como está a disputa atual:

ANO ARTILHEIRO GOLS

1971 Dario (Atlético-MG) ………………………………………………. 17

1972 Dario (Atlético-MG) e Pedro Rocha (São Paulo) ……………………….. 17

1973 Ramon (Santa Cruz) ……………………………………………….. 21

1974 Roberto (Vasco) ………………………………………………….. 16

1975 Flávio (Internacional) ……………………………………………. 16

1976 Dario (Internacional) …………………………………………….. 16

1977 Reinaldo (Atlético-MG) ……………………………………………. 28

1978 Paulinho (Vasco) …………………………………………………. 19

1979 César (América-RJ) e Roberto César (Cruzeiro) ……………………….. 12

1980 Zico (Flamengo) ………………………………………………….. 21

1981 Nunes (Flamengo) …………………………………………………. 16

1982 Zico (Flamengo) ………………………………………………….. 21

1983 Serginho (Santos) ………………………………………………… 22

1984 Roberto (Vasco) ………………………………………………….. 16

1985 Edmar (Guarani) ………………………………………………….. 20

1986 Careca (São Paulo) ……………………………………………….. 25

1987 Evair (Guarani) e Muller (São Paulo) ……………………………………………………. 10

1988 Nílson (Internacional) ……………………………………………. 15

1989 Túlio (Goiás) ……………………………………………………. 11

1990 Charles (Bahia) ………………………………………………….. 11

1991 Paulinho (Santos) ………………………………………………… 15

1992 Bebeto (Vasco) …………………………………………………… 18

1993 Guga (Santos) ……………………………………………………. 14

1994 Amoroso (Guarani) e Túlio (Botafogo) ……………………………….. 19

1995 Túlio (Botafogo) …………………………………………………. 23

1996 Renaldo (Atlético-MG) e Paulo Nunes (Grêmio) ………………………… 16

1997 Edmundo (Vasco) ………………………………………………….. 29

1998 Viola (Santos) …………………………………………………… 21

1999 Guilherme (Atlético-MG) …………………………………………… 28

2000 Romário (Vasco), Dill (Goiás) e Magno Alves (Fluminense) ……………… 20

2001 Romário (Vasco) ………………………………………………….. 21

2002 Luís Fabiano (São Paulo) e Rodrigo Fabri (Grêmio) ……………………. 19

2003 Dimba (Goiás) ……………………………………………………. 31

2004 Washington (Atlético-PR) ………………………………………….. 34

2005 Romário (Vasco) ………………………………………………….. 22

2006 Souza (Goiás) ……………………………………………………..17

2007 Josiel (Paraná) ………………………………………………….. 20

2008 Keirrison (Coritiba), Kleber Pereira (Santos) e Washington (Fluminense)…. 21

2009 Diego Tardelli (Atlético-MG) e Adriano (Flamengo) ……………………..17

2010 Jonas (Grêmio) …………………………………………………… 23

2011 Borges (Santos) ………………………………………………….. 23

2012 Fred (Fluminense)…………………………………………………. 20

2013 Ederson (Atlético-PR)……………………………………………… 21

2014 Fred (Fluminense)…………………………………………………. 14

2015 Ricardo Oliveira (Santos)……………………………………………20

2016 Fred (Atlético-MG), William Pottker (Ponte Preta) e Diego Souza (Sport)…..14

2017 Henrique Dourado (Fluminense) e Jô (Corinthians)……………………….18

Artilheiros do Roberto Gomes Pedrosa

1970 Tostão (Cruzeiro)……………………………………….. 12

1969 Edu (América-RJ)………………………………………… 14

1968 Toninho Guerreiro (Santos)……………………………….. 18

1967 Ademar (Flamengo) e César (Palmeiras) …………………….. 15

Artilheiros da Taça Brasil

1968 Ferretti (Botafogo)…………………………………………….. 7

1967 Chicletes (Treze-PB)…………………………………………… 9

1966 Bita (Náutico) e Toninho Guerreiro (Santos)………………………. 10

1965 Alcindo (Grêmio)……………………………………………… 10

1964 Pelé (Santos) e Gildo (Ceará) ………………………………….. 7

1963 Pelé (Santos) ………………………………………………… 8

1962 Coutinho (Santos) ……………………………………………… 7

1961 Pelé (Santos) …………………………………………………. 7

1960 Bececê (Fortaleza) …………………………………………….. 7

1959 Leo (Bahia……………………………………………………. 8

ARTILHARIA ATUAL

18 GOLS

Santos – Gabigol

12 GOLS

Atlético-MG – Ricardo Oliveira

Atlético-PR – Pablo

11 GOLS

Internacional – Nico López

São Paulo – Diego Souza

10 GOLS

Chapecoense – Leandro Pereira

Flamengo – Lucas Paquetá

Fluminense – Pedro

Grêmio – Everton

Internacional – Leandro Damião

Palmeiras – Willian

Vasco – Yago Pikachu