Gabigol prevê retorno à Europa em breve: “Posso ir e voltar várias vezes”

Gabigol tem início fulminante na segunda passagem pelo Santos. São três gols em três jogos. E é bom o torcedor aproveitar cada momento do atacante durante o empréstimo até o dia 31 de dezembro. O camisa 10 prevê o retorno à Europa logo logo.

“Aprendi muito mesmo sem jogar na Europa), como (hábitos de) alimentação, horário de dormir… Tive grandes companheiros de outros países, aprendi novas culturas, uma nova língua. Tenho 21 anos ainda, dá para eu ir e voltar várias vezes. Tenho contrato com a Internazionale, e logo logo estou de volta”, disse Gabriel, ao “SporTV”.

Decisivo no Campeonato Paulista, Gabigol diz que voltou ao Brasil com fome e acredita que a média de um gol por partida ainda é pouco. Depois de marcar contra Ferroviária, São Caetano e São Paulo, a próxima vítima pode ser o Santo André no domingo, na Vila Belmiro.

“Voltei com fome, com muita fome, para ajudar meus companheiros. Três jogos e três gols ainda é pouco. Quero jogar tudo. Se tiver bola na praia eu quero jogar. Não é fase minha, é do time. O Santos tem um grande treinador, quero ajudar de alguma forma”, afirmou o Menino da Vila.

Não há valor de compra fixado no contrato de empréstimo com a Internazionale, o que dificultaria a permanência na Vila Belmiro em 2018. Na Europa, Gabigol fez apenas 15 partidas, por Inter e Benfica, com dois gols em um ano e meio.