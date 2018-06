Gabigol perde parte da folga para antecipar retorno ao Santos

Gabigol antecipou o retorno ao Santos e foi treinar já nesta terça-feira, no CT Rei Pelé. O elenco do Peixe ganhou 10 dias de descanso e tem reapresentação marcada para a próxima segunda-feira.

Depois de ir para João Pessoa, na Paraíba, onde disputou jogo beneficente com Victor Ferraz, Gabriel optou por perder seis dias de recesso. O camisa 10, que não vivia sua melhor fase no Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo na Rússia, quer cuidar da parte física para estar em boas condições já no início da intertemporada.

A próxima partida oficial do alvinegro será o clássico contra o Palmeiras, dia 19 de julho, no Pacaembu, pela 13ª rodada do Brasileirão. Antes, o Santos disputará amistosos no México diante de Monterrey e Querétaro, nos dias 7 e 10, respectivamente.

O técnico Jair Ventura tem futuro incerto. O Peixe promete decidir pela permanência ou saída do treinador ainda nessa semana. O último jogo teve vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã, na última quarta-feira.