Gabigol não se importa com jejum no Santos: “Se eu fizer dois, está ótimo”

Depois de quatro gols nos quatro primeiros jogos no retorno ao Santos, Gabigol não marca há cinco partidas. Na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, neste sábado, no Pacaembu, pela ida da semifinal do Campeonato Paulista, o camisa 10 teve boas chances, mas não aproveitou. O jejum não o incomoda.

“Não me preocupa. Se eu fizer dois na terça (jogo de volta da semi, no Pacaembu), está ótimo”, disse Gabriel.

Confiante, o atacante afirma que “logicamente” o Peixe pode reverter a classificatória na terça, novamente no Pacaembu, e elogia o goleiro Jailson, do Verdão.

“Lógico que dá para reverter. A gente precisa de um gol para levar para os pênaltis. Espero que no próximo jogo a gente tenha mais sorte e a bola entre. Faltou um pouco de calma para a gente. Infelizmente a bola não entrou. O Jailson viveu uma noite feliz”, completou.