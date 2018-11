Gabigol fala sobre carinho de crianças palmeirenses: “Não é só futebol”

Gabigol foi surpreendido com o carinho de crianças palmeirenses na chegada do Santos ao Allianz Parque neste sábado, antes da bola rolar pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O momento foi registrado pelas redes sociais do Peixe e viralizou, inclusive entre torcedores do rival.

“Fiquei muito feliz porque foi de criança, é pura, sem maldade. Fiquei muito feliz, cumprimentei, tirei fotos, não é só um jogo, só futebol. Muita coisa envolvida”, disse Gabigol.

Ao final do jogo, outros garotos esperavam pelo camisa 10 santista, mas a saída para o ônibus por outro lado inviabilizou novas fotos.