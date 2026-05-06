Gabigol explica atitude polêmica em empate do Santos na Sul-Americana

Nesta quarta-feira, Gabigol se retratou após a reação polêmica ao ser substituído durante o empate do Santos com o Deportivo Recoleta, pela Copa Sul-Americana. O jogador alegou que estava com dores abdominais e, por isso, foi direto ao vestiário.
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"Fui direto para o vestiário porque estava com dores abdominais, assim como alguns jogadores e pessoas da comissão técnica, houve uma falta de comunicação no momento do jogo e pós jogo!", escreveu em suas redes sociais.
“Substituído por volta dos 30 minutos do segundo tempo, Gabigol não retornou ao banco de reservas para acompanhar o restante da partida ao lado dos companheiros. Após o jogo, o técnico Cuca afirmou não ter entendido a atitude e disse que iria cobrar explicações do camisa 9.
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Gabigol acabou passando em branco na partida contra o Recoleta. O camisa 9 iniciou como titular, mas desperdiçou uma grande chance na pequena área ainda no primeiro tempo ao errar a finalização após passe de Bontempo.
De acordo com dados do Sofascore, o camisa 9 saiu de campo com 20 ações com a bola, três finalizações, 73% dos passes certos e uma grande oportunidade desperdiçada. Ele foi substituído para dar lugar a Thaciano
Próximos jogos do Santos
Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Coritiba x Santos (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)
Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)