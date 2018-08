Gabigol explica melhora como 9 e agradece a Cuca: “Notória minha evolução”

Contestado e vaiado na última partida antes da chegada do técnico Cuca – a derrota por 1 a 0 para o América-MG, na Vila Belmiro -, Gabigol voltou a jogar bem e tem sido destaque do Santos.

Gabriel explica a melhora na função de centroavante, diz não ter se importado com a procura por um 9 no mercado e agradece ao treinador pela liberdade e conselhos. O camisa 10 foi o capitão na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, no último sábado, na Vila.

“Não incomodou, Santos tentou ao máximo os jogadores no elenco e quem chegar será bem-vindo. Torço para que venham outros para fortalecer nosso elenco mais, já que temos um muito forte. Se for falar de origem, não sou centroavante, mas tenho jogado, tenho gostado. Foi bem notória minha evolução até pelo momento do Cuca, mudando um pouco o jeito de jogar, com mais liberdade para sair, sem pegar bola de costas, mais de lado com velocidade. E, claro, meus companheiros. Foi evolução não só minha, mas de todos. Com time certinho e arrumado, as coisas dão certo. São três jogos sem tomar gols. Quando time está organizado e todos vão bem, time cresce”, disse Gabigol, em entrevista coletiva.

“Tenho que agradecer a ele por tudo, conversamos bastante, com liberdade. Tenho aprendido muito com ele, eu e todos os jogadores. Tenho que agradecer pelas palavras e estou muito contente pelo momento. Espero retribuir em campo”, completou o centroavante.

Gabigol foi reserva no empate em 0 a 0 com o Ceará no dia 8, em Fortaleza. Ali, Cuca mostrou duas coisas: o atacante não é intocável, mas, em compensação, o time não melhorou com Yuri Alberto na sua vaga.

A partir dali, Gabriel fez três gols em cinco jogos. O atacante marcou contra Atlético-MG, Cruzeiro e Bahia, e foi bem diante do Sport e Independiente-ARG.