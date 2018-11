Gabigol evita falar de 2019 no Santos, mas admite “possibilidade muito pequena”

O contrato de empréstimo de Gabigol com o Santos está cada vez mais perto do fim. E a proximidade de dezembro faz com que o atacante ouça muito a mesma pergunta: “Qual a chance de ficar?”

O camisa 10 reclama das respostas repetidas, mas, a cada atendimento à imprensa, demonstra tom de despedida maior.

“Fica até chato perguntar, falei depois do jogo contra o Palmeiras, na última coletiva. Fica chato responder a mesma coisa”, disse Gabigol, em entrevista coletiva.

“Difícil falar, as coisas mudaram, mas esforço feito foi por amor ao Santos. Pela minha vontade de voltar depois de um ano sem jogar, confiando no meu potencial, nos meus companheiros para me ajudar a retomar o bom futebol. São tempos diferentes, jogadores chegaram. As coisas vão se decidir depois, mas sendo sincero: possibilidade é muito pequena”, completou.

A Internazionale-ITA emprestou Gabigol até 31 de dezembro. O Santos pagou um valor no começo do ano – de cerca de R$ 6 milhões -, e custeia por mês apenas uma “ajuda de custo”. Boa parte do salário é paga pelos italianos.

A Inter não pretende reemprestar Gabriel – e o Peixe não tem dinheiro para a compra. A única chance do Alvinegro é a concorrência ser pequena, o que parece improvável diante do artilheiro do Campeonato Brasileiro.