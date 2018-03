Gabigol elogia atitude de Jailson e aposta em estudo do goleiro

Gabigol e Jailson travaram um duelo interessante no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista , entre Santos e Palmeiras . O goleiro parou o atacante. E no fim do jogo, o camisa 42 chamou o camisa 10 para trocar a camisa.

Gabriel ficou contente com a atitude do rival. E para superá-lo na terça-feira, novamente no Pacaembu, às 20h30 (de Brasília), a aposta é pelo estudo por meio de vídeos. Depois de derrota por 1 a 0, o Peixe precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Dois gols de saldo classificam o alvinegro.

“Rivalidade fica fora de campo. Somos amigos, parceiros de trabalho. Trocamos camisa, guardei com muito carinho. É um grande goleiro, humilde. Conversamos e vi que é um grande ser humano. Foi muito legal a atitude dele de me chamar. Fiquei muito feliz”, disse Gabigol.

“Tem vídeos, estudo. Sei que Jailson tem lado forte e ele sabe o meu. Não é só o demérito, mas mérito do goleiro. Não é sempre o erro. Tento finalizar sempre da mesma forma, vocês veem nos treinamentos, mas ele fez grande defesa, aberto e com pé no chão. Foi mérito. E espero na terça ajudar com um gol ou passe, precisaremos muito de finalizações, de fora da área também. Vai nos ajudar bastante”, completou.

Gabigol lembrou do lance do fim do primeiro tempo, quando Thiago Martins errou na saída de bola e o atacante, sozinho, parou no goleiro. Na segunda etapa, o atacante finalizou bem de fora da área, mas também esbarrou no palmeirense.

