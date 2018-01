Gabigol é regularizado e pode reestrear pelo Santos contra o Palmeiras

Gabigol apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta terça-feira e está liberado para reestrear pelo Santos no clássico contra o Palmeiras, domingo, às 17h (de Brasília), na arena do rival.

O aproveitamento de Gabriel vai depender do técnico Jair Ventura e da evolução nos treinamentos. Nesta terça, o camisa 10 participou de amistoso contra o Água Santa e fez um dos gols na vitória por 2 a 0.

A expectativa é de que ele esteja em campo no domingo por pelo menos alguns minutos. Os atuais titulares são Copete, Arthur Gomes e Rodrigão.