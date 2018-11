Gabigol diz que vaga do Santos na Libertadores seria “lembrada para sempre”

Gabigol valoriza a disputa do Santos por uma vaga na Libertadores de 2019 após o primeiro turno ruim e rodadas até na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro.

Na opinião do artilheiro, a classificação para a competição continental seria algo inesquecível na história do clube.

“A gente veio de baixo, chegamos tão perto, não tem motivo para desistir. Se formos, é algo para ser lembrado para sempre e comemorado. Não lembro de arrancada assim, mudança foi drástica. A arrancada foi muito bonita, ninguém esperava. Sabíamos que era possível. Muito bom terminar ano brigando por algo que não seja ser rebaixado. Temos grandes jogos e estamos preparados”, disse Gabriel, em entrevista coletiva.

“A gente caiu uma posição, mas pontos são praticamente iguais. Coisas continuam normais. E de onde a gente veio, quase para cair, e onde estamos, são coisas que acontecem no nosso time e devem ser ressaltadas. Não são todos que arrancam assim. Ficamos muito feliz depois de um primeiro turno tão ruim. Esperamos chegar na Libertadores”, emendou.

O Santos ocupa atualmente a oitava colocação, com 46 pontos, a mesma pontuação do Atlético-PR, o sétimo, e um atrás do Atlético-MG, o sexto. A próxima partida será contra o Flamengo, quinta-feira, às 17h (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão.

