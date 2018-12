Gabigol diz que tem vontade de jogar no Flamengo: “Não sei quando”

O atacante Gabriel, artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Santos, revelou na noite desta segunda-feira que tem vontade de jogar um dia no Flamengo. Sorridente ao ser abordado sobre o tema, Gabigol, que pertence à Inter de Milão e tem futuro incerto ao final do seu contrato de empréstimo, neste mês, explicou os motivos da sua preferência pelos cariocas.

“Fico feliz pelo carinho da torcida do Flamengo. Já falei que tenho vontade de jogar no Flamengo um dia. Não sei quando vai acontecer”, afirmou o jogador, que marcou 18 gols na Série A e voltou a ter o status que tinha antes de ser negociado com o futebol europeu.

Apesar da vontade do atleta, ainda não há definição sobre o seu futuro. O presidente do Santos, José Carlos Peres, cogita oferecer a prioridade de garotos revelados nas categorias de base à Internazionale-ITA para contar com Gabigol em 2019. Peres reconhece a chance pequena de permanência, mas não desiste e promete conversar com os italianos nos próximos dias.

O provável futuro de Gabriel é o futebol inglês. Everton e West Ham já demonstraram interesse. A Inter deve negociar o atacante por não ter mais vagas para estrangeiros no elenco.