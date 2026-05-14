Frías valoriza sequência com gols no Santos e celebra vaga na Copa do Brasil

O zagueiro Adonis Frías valorizou as oportunidades que vem recebendo no time titular do Santos. O defensor vem de dois jogos consecutivos e marcou novamente na vitória do Peixe por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Couto Pereira, que selou a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

"Não vinha jogando, estava muito triste por isso. Hoje tive a oportunidade novamente, estou tratando de jogar da melhor maneira. Agradecer meus companheiros, a comissão técnica, minha família, que me apoiou em um momento difícil. Feliz pela vitória", afirmou o argentino em entrevista à Amazon Prime Video.

Frías foi o escolhido pelo técnico Cuca para substituir Luan Peres, que fraturou o quarto metacarpo da mão esquerda. O zagueiro balançou as redes nas duas ocasiões e exaltou os companheiros, mas disse que, independente de quem jogue, o que importa é o Santos.

"Esse é mais o importante né, que ganhe o Santos. Tenho companheiros muito bons ao meu lado, com uma qualidade tremenda. Feliz e vamos por mais", finalizou o defensor.

Agora, o Santos de Adonis Frías já volta a focar no compromisso do fim de semana, contra o mesmo Coritiba. A bola rola às 11h (de Brasília) deste domingo, no gramado da Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Situação na Copa do Brasil

O Santos, com o resultado, está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil, voltando à tal fase do torneio após três anos. O adversário do Peixe será definido por sorteio, a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ainda não data e horário definidos para o evento.

PARTIU PRÓXIMA FASE! ⚪⚫ O Santos supera o Coritiba por 2 a 0, no Couto Pereira, e avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Gabriel Bontempo abriu o placar com um golaço e Adonis Frías fechou de cabeça. pic.twitter.com/Q1HMpEmjo2 — Santos FC (@SantosFC) May 14, 2026

Próximos jogos do Santos

Santos x Coritiba (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 17/05 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Santos x San Lorenzo (quinta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 20/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)