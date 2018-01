FPF atende pedido e transfere Santos x Ituano para o Pacaembu

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou a alteração do local da partida entre Santos e Ituano, válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A pedido da diretoria santista, o jogo será disputado no estádio do Pacaembu, na capital, e não mais na Vila Belmiro, como estava previamente marcado. O horário segue às 19h30 (de Brasília).

O clube ainda espera que a FPF atenda a solicitação para que o clássico contra o Corinthians também aconteça no Paulo Machado de Carvalho. O confronto será no dia 3 ou 4 de março e, caso o clube praiano seja atendido, o Peixe passará toda a primeira fase sem clássicos na Vila Belmiro, já que nos duelos frente a Palmeiras e São Paulo, o alvinegro será visitante.

Recentemente, a Federação não topou transferir a estreia do Santos como mandante no Paulistão. O jogo diante do Bragantino, marcado para segunda-feira, às 20 horas, está confirmado para acontecer na Vila Belmiro, mesmo a contragosto do presidente José Carlos Peres. Resta saber se o gramado estará pronto.

Na última semana, o mandatário causou muita discussão entre torcedores e associados ao revelar que o Santos fará todos os jogos pela Copa Libertadores da América no estádio do Pacaembu. A pressão é tão forte nos bastidores, que muitos acreditam que Peres será forçado a ceder até o início do torneio continental.