Fortaleza x Santos: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Publicado 15/05/2026 às 20:00

O Santos volta a campo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 neste sábado, quando enfrenta o Fortaleza, no Centro de Treinamento Ribamar Bezerra. O duelo está marcado para as 15h (de Brasília).

Onde assistir

O duelo será transmitido no YouTube, pelo canal oficial do Santos.

Situação na tabela

  • Fortaleza - 13 pontos em 11 jogos - 13º lugar
  • Santos - 20 pontos em 11 jogos - 4º lugar

 

Prováveis escalações

Fortaleza: César Rodrigues, Cristovam, Rafael Vaz, Magiezi, João Neves, Thiaguinho, Kauan Gabriel, Fabinho, Vinicius, Emmanuel, Caio Wesley
Técnico: Fred Guedes

Santos: Arthur Vale, Rafael Gonzaga, Gustavo Assis, Gabriel Follmer, João Alencar, Nicola Profeta, Vinicius Fabri, Samuel Pierri, Mateus Xavier, Davi Fernandes, Pedro Assis
Técnico: Elder Campos

Arbitragem

  • Árbitro: Francisco Naydson Albuquerque de Souza
  • Assistentes: Francisco Marcondes Mendes Simao e Italo Barbosa de Farias

 

 

