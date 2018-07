Fortalecimento e repouso: como Gabigol se cuida para estar 100% em clássico

Com incômodo no púbis, Gabigol não viajará com o Santos para a disputa de dois amistosos no México, contra Monterrey e Querétaro, nos dias 7 e 10. A ideia do camisa 10 é estar “zerado” para o clássico diante do Palmeiras, dia 19, no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Gabriel sente dores há quase um mês e esse foi o motivo de seu recesso menor no início da Copa do Mundo. O atacante perdeu metade da folga de 10 dias para antecipar o tratamento junto ao departamento médico. Ele treinou poucas vezes no campo desde então.

O Menino da Vila será reavaliado, mas, a princípio, não há nada mais grave. Dessa forma, o planejamento inclui fortalecimento e repouso para superar o incômodo no segundo semestre.

Sem Gabigol, Alison, Renato e Arthur Gomes (dores no tornozelo) e Lucas Veríssimo (perto de ser negociado), o técnico Jair Ventura não pôde testar a formação com quatro atacantes e Rodrygo mais recuado como gostaria.

Um provável Santos para a excursão no México é: Vanderlei, Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Dodô; Diego Pituca, Léo Cittadini e Jean Mota; Rodrygo, Bruno Henrique e Eduardo Sasha.