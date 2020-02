Fora dos planos do Santos, Cueva treina com elenco do Pachuca, do México

A saída de Christian Cueva está cada vez mais próxima. O jogador está envolvido em polêmicas com a diretoria do Santos e, na tarde desta quinta-feira, apareceu na TV oficial do Pachuca, do México. No vídeo, que já foi apagado pelo clube, o meia participa de uma atividade junto ao elenco.

Cueva tem contrato com o Santos até dezembro de 2022, mas já fez o pedido de rescisão do contrato. Diante disso, o atleta acredita ter o direito de procurar outro clube, já que o Peixe tem dívidas com o jogador, por remunerações atrasadas.

Na teoria, o Santos teria a obrigação de comprá-lo em definitivo após o fim de janeiro, desembolsando o valor de R$ 26 milhões, em três parcelas anuais. Em seu primeiro ano na Baixada Santista, o meia foi apenas emprestado pelo Krasnodar, da Rússia.

Na temporada passada, Cueva teve um ano muito abaixo das expectativas. Em 16 partidas disputadas pelo Santos, o meia-atacante não foi às redes nenhuma vez e perdeu espaço no elenco.

