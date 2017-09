Fora da Liberta, Braz vê clássico como ‘final’ para o Santos no Brasileirão

Com a eliminação na Libertadores, o Santos tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar nesta temporada. Apesar da distância de 10 pontos para o líder Corinthians, David Braz ainda acredita no título e vê o clássico contra o Palmeiras, neste sábado, às 19h (de Brasília), na arena alviverde, como uma ‘final’ que pode determinar os rumos do Peixe na competição.

“É um famoso jogo de seis pontos. Será mais uma decisão que teremos no Brasileiro dentre estes últimos jogos que restam. Teremos que encarar todos como uma final. Esse, contra o Palmeiras, será o primeiro desafio que temos pela frente. Vamos trabalhar bastante nessa semana para conseguirmos fazer um grande jogo lá e trazer o resultado”, disse o zagueiro.

O Alvinegro ocupa a segunda colocação da tabela, com 44 pontos, enquanto o rival está em quarto, com 43. Com o rival embalado após uma sequência de quatro jogos sem derrota, Braz acredita que o Santos precisará aguentar pressão se quiser sair com a vitória de São Paulo.

“Eles vão ser empurrados pelos seus torcedores. Vão imprimir o ritmo deles, algo que é normal, assim como a gente imprime nosso ritmo na Vila Belmiro. Então teremos que segurar essa pressão nos primeiros minutos e manter a concentração o tempo todo. O Palmeiras é qualificado, é uma equipe de bons jogadores. Para que a gente consiga esse objetivo temos que não só segurar a pressão mas também estar bem concentrados na partida toda”, concluiu o camisa 14.