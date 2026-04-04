Flamengo x Santos: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Flamengo e Santos se enfrentam neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 17h30 (de Brasília).
Onde assistir Flamengo x Santos?
A partida terá transmissão ao vivo pela GE TV, Globo e Premiere.
Como chega o Flamengo?
O Flamengo entra em campo pressionado após a derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino na rodada passada. O clube entrou na rodada na sexta colocação, com 14 pontos.
Como chega o Santos?
Do outro lado, o Santos tenta se afastar da crise. O time venceu o Remo por 2 a 0 na última rodada, resultado que deu fôlego ao elenco e ajudou o Peixe a ganhar posições na tabela. A equipe paulista está em 13º lugar, com 10 pontos.
Cuca terá desfalques. Neymar não estará à disposição após receber o terceiro cartão amarelo contra o Remo. Rony também é baixa pelo mesmo motivo, enquanto Gabriel Menino e Vini Lira seguem fora em recuperação de lesões. Em compensação, Gabigol pode ser novidade.
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