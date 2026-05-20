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Flamengo x Santos: saiba onde assistir à partida pelo Brasileirão sub-20

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Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 20/05/2026 às 20:00

O Flamengo recebe o Santos nesta quinta-feira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. O duelo está marcado para às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro.

Onde assistir

  • TV: Sportv
  • Tempo real: Gazeta Esportiva.

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Como chegam as equipes?

O Flamengo vem de vitória por 3 a 2 sobre o Juventude na última rodada do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro está na 11ª posição, com 17 pontos.

Já o Santos bateu o Fortaleza por 2 a 1 na última partida pela competição. Na terceira colocação com 23 pontos, o time alvinegro está a oito do líder Palmeiras, que já jogou na rodada.

Arbitragem

  • Árbitro: Lucas de Melo Maciel Barcelos (RJ)
  • Assistentes: Fabio Ramos Franca (RJ) e Danilo Oliveira da Silva (RJ)

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