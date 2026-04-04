Flamengo x Santos pelo Brasileirão: veja onde assistir e prováveis escalações

Flamengo e Santos se enfrentam neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 17h30 (de Brasília).

Onde assistir Flamengo x Santos?

A partida terá transmissão ao vivo pela GE TV, Globo e Premiere.

Como chega o Flamengo?

O Flamengo entra em campo pressionado após a derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino na rodada passada. O resultado interrompeu a sequência positiva da equipe rubro-negra e aumentou a necessidade de reação diante de sua torcida para não se distanciar das primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O clube entrou na rodada na sexta colocação, com 14 pontos.

Leonardo Jardim terá que reorganizar a equipe a partir de mudanças forçadas. O meio-campo perde Pulgar, expulso no último compromisso e fora por suspensão, enquanto Saúl segue fora do processo de transição após cirurgia no calcanhar. Alex Sandro também não fica à disposição por conta de um incômodo muscular na coxa.

Em contrapartida, o treinador pode recuperar peças importantes: Varela, Léo Pereira e Arrascaeta, preservados no jogo anterior devido ao desgaste físico, voltam a disputar vaga entre os titulares.

Como chega o Santos?

Do outro lado, o Santos tenta se afastar da crise. O time venceu o Remo por 2 a 0 na última rodada, resultado que deu fôlego ao elenco e ajudou o Peixe a ganhar posições na tabela. A equipe paulista está em 13º lugar, com 10 pontos.

Cuca terá desfalques. Neymar não estará à disposição após receber o terceiro cartão amarelo contra o Remo. Rony também é baixa pelo mesmo motivo, enquanto Gabriel Menino e Vini Lira seguem fora em recuperação de lesões. Com um pequeno edema no quadríceps direito, o lateral-direito Igor Vinícius está fora. Em compensação, Gabigol é novidade.

Prováveis escalações

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho, Arrascaeta (Lucas Paquetá); Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino, Pedro.

Técnico: Leonardo Jardim

SANTOS: Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Escobar; Oliva, Gustavo Henrique, Rollheiser (Thaciano); Barreal, Gabigol, Moisés.

Técnico: Cuca.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X SANTOS

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro

🏟️ Local: Maracanã – Rio de Janeiro/RJ

📅 Data: Domingo, 5 de abril

⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)

🚩 Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

🚩Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

🚩VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

🎥 Onde assistir: GE TV, Globo e Premiere

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