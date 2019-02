Fisioterapeuta chama Sampaoli de “Deus” e explica não ao Santos

O Santos demitiu Luiz Rosan na última terça-feira e procurou o cubano Jose Ernesto Amador Salmeron, antigo conhecido do técnico Jorge Sampaoli. A resposta foi negativa.

Salmeron exalta o argentino, mas diz que não compensa deixar a sua clínica, no Equador, para trabalhar no Peixe neste momento. O fisioterapeuta é especialista em terapia física e reabilitação e trabalhou em clubes como o Palmeiras e na seleção do Chile.

O Alvinegro ainda avalia um substituto e há chance da fisioterapia ficar desfalcada, sem reposição. Há três profissionais neste momento: Avelino, Marcelo Amância e Thiago Lobo.

Veja o depoimento de Salmeron à Gazeta Esportiva abaixo, na íntegra:

“Existe uma proposta inicial que não se concretizou. Trabalhar com Sampaoli foi o mais interessante da minha carreira, mas agora tenho minha clinica e devo zelar por ela. Ele me procurou na seleção argentina e agora no Santos, fico muito feliz, mas meu trabalho não permite. É um sonho acompanhar o Sampaoli pelo que representa na minha vida pessoal e profissional, tive momentos inesquecíveis e mágicos ao lado dele, o considero um Deus pela forma que ele maneja sua atividade. É um grande professor. Infelizmente, as condições da minha clínica e meus pacientes não me permite somar ao Santos. Um dirigente me procurou, mas o clube tem problemas econômicos e não pode fazer uma proposta econômica que me permita compensar o trabalho e deixar tudo no Equador para ir ao Santos. Quando trabalhei no Palmeiras, fizeram um grande esforço e pagaram o que me permitia deixar a clínica. Foi um desafio lindo e uma experiência frutífera, cumpri com as expectativas. O Brasil é um país muito lindo e grande, então é um sacrifício viajar com o clube para os jogos. De qualquer forma, fico feliz pelo convite do Santos e agora conhecem minha responsabilidade e dedicação profissional. Brasil está cheio de grandes profissionais e não tenho dúvida de que irão bem. Sampaoli é a pessoa mais capacitada que conheci em mais de 25 anos de carreira”.

