Fifa parabeniza Santos pelo aniversário: “Vieram para simbolizar o jogo bonito do Brasil”

No aniversário de 108 anos do Santos, a Fifa parabenizou o clube de forma especial. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a maior entidade do futebol destacou os craques formados pelo Alvinegro e relembrou as conquistas e a identidade do time nos anos 1960.

“Eles vieram para simbolizar o jogo bonito do Brasil, com um lema: técnica e disciplina. A geração de ouro dos anos 1960, Ss Santásticos, incluía Pelé, Pagão, Tite, Coutinho, Pepe. Em 1962 eles ganharam uma lendária quadrupla-coroa: Campeonato Paulista, Taça Brasil, Copa Libertadores e a Copa Intercontinental”, diz o vídeo da entidade.

🐟 Producers of superstars from @Pele to @neymarjr, seven of Brazil’s 1962 @FIFAWorldCup winners & one of the greatest club sides in history, the beautiful story of @SantosFC turns 108 today! 🎉 pic.twitter.com/nP2IiE2zhM — FIFA.com (@FIFAcom) April 14, 2020

“Primeiro time de futebol que rodou o mundo, produzindo jogadores com incrível técnica e disciplina. Um dos clubes mais bem sucedidos do século 20. Dito por alguns ser o maior de todos os tempos”, continua a mensagem da Fifa.

O vídeo ainda ressalta Neymar como a revelações recente da história do Santos, além da incrível marca de sete jogadores no elenco campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1962.