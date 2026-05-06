Ferroviária x Santos pelo Paulistão F: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

Nesta quarta-feira, a Ferroviária recebe o Santos pela primeira rodada do Paulistão F. O jogo será realizado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, a partir das 20h (de Brasília).
Onde assistir Ferroviária x Santos?
O duelo terá transmissão da Record News (TV).
Como chegam as equipes?
A Ferroviária vem de vitória diante da equipe do Mixto, por 3 a 0, pelo Brasileirão Feminino, e é a atual sétima colocada, com 15 pontos. Já o Santos vem de derrota em casa para o Internacional, por 3 a 0, e ocupa a 11ª posição na tabela, com 11 pontos.
Prováveis escalações
Ferroviária
Luciana; Camila, Andressa Pereira, Ana Grazyelle, Katiuscia; Maressa, Brenda Pinheiro; Sissi, Dudinha, Pâmela Santos e Natália Vendito.
Técnico: Léo Mendes
Santos
Taty Amaro; Letícia, Ana Alice, Isa Cardoso, Katrine; Laryh, Rincón, Nath Pitbull; Larroquette, Carol Baiana e Evelin.
Técnico: Marcelo Frigerio
Ficha Técnica
Ferroviária x Santos
Competição: Paulistão F (primeira rodada)
Data e horário: 6 de maio de 2026 (quarta-feira)
Horário: 20h (de Brasília)
Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
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