Ferroviária x Santos pelo Paulistão F: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo

Nesta quarta-feira, a Ferroviária recebe o Santos pela primeira rodada do Paulistão F. O jogo será realizado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, a partir das 20h (de Brasília).

Onde assistir Ferroviária x Santos?

O duelo terá transmissão da Record News (TV).

Como chegam as equipes?

A Ferroviária vem de vitória diante da equipe do Mixto, por 3 a 0, pelo Brasileirão Feminino, e é a atual sétima colocada, com 15 pontos. Já o Santos vem de derrota em casa para o Internacional, por 3 a 0, e ocupa a 11ª posição na tabela, com 11 pontos.

Prováveis escalações

Ferroviária

Luciana; Camila, Andressa Pereira, Ana Grazyelle, Katiuscia; Maressa, Brenda Pinheiro; Sissi, Dudinha, Pâmela Santos e Natália Vendito.

Técnico: Léo Mendes

Santos

Taty Amaro; Letícia, Ana Alice, Isa Cardoso, Katrine; Laryh, Rincón, Nath Pitbull; Larroquette, Carol Baiana e Evelin.

Técnico: Marcelo Frigerio

Ficha Técnica

Ferroviária x Santos

Competição: Paulistão F (primeira rodada)

Data e horário: 6 de maio de 2026 (quarta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

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